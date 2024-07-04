Заборона УПЦ та що це значить для України

Законопроєкт №8371: заборона УПЦ МП та що це значить для України. Розглядаємо питання, усі за та проти.

У статті політолог Андрій Золотарьов каже, що прийняття законопроєкту може швидко вирішити одну нагальну проблему і створити великі проблеми в найближчому майбутньому - головна з яких, загроза успіху переговорів про вступ України в ЄС.

Війна Росії проти України загострила питання впливу Російської православної церкви (РПЦ) на релігійні організації в Україні, зокрема на Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП).

У зв'язку з цим, у Верховній Раді України було зареєстровано законопроєкт № 8371 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих з державою-агресором".

Цей законопроєкт пропонує заборонити діяльність релігійних організацій, які мають центри впливу в країні-агресорі, а також пов'язані з діяльністю, що загрожує національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України.

Аргументи "за" прийняття законопроєкту:

Прихильники законопроєкту стверджують, що УПЦ МП перебуває під сильним впливом РПЦ, яка підтримує путінський режим та його агресію проти України.

Вони також наводять дані про те, що серед служителів та прибічників УПЦ МП є чимало колаборантів, які співпрацюють з окупантами. Заборона УПЦ МП, на думку її прихильників, допоможе захистити національну безпеку України та зменшити розкол у суспільстві.

Політолог Валентин Гайдай каже, що окремих представників кліру та мирян УПЦ, які заперечують агресію та мають зв’язки з росією треба карати. Механізм протидії зрадникам та іншим порушникам є, як й механізм притягнення їх до відповідальності.

Боротися з ворогами, зрадниками, колаборантами потрібно не дивлячись на релігійну приналежність. Проте додає, що прийняття закону щодо заборони релігійних об’єднань та заборона всієї конфесії може мати негативні наслідки для України та її іміджу на міжнародній арені.

Аргументи "проти" прийняття законопроєкту та чи доречні воні:

Противники законопроєкту вважають, що він порушує свободу віросповідання та інші права людини. Вони також зазначають, що заборона УПЦ МП може призвести до поглиблення релігійного розколу в Україні та використання цього питання Росією для пропаганди.

Крім того, існує ризик, що прийняття закону може мати негативні наслідки для міжнародних відносин України, зокрема з країнами ЄС та США.

Політолог Андрій Золотарьов вважає, що справа не стільки у висновках Юридичного управління Верховної Ради, яке вказало, що захист національної безпеки не може бути підставою для обмеження свободи віросповідання. А в тому, що Европейські політики вказують на невідповідність законопроекту базовим нормам з прав людини - його прийняття може створити серйозні проблеми для України в переговорах щодо вступу до ЄС.

Можливі наслідки прийняття законопроєкту:

Прийняття законопроєкту може призвести до масових протестів з боку прибічників УПЦ МП. Існує ризик, що Росія може використати цю ситуацію для розгортання гібридної війни проти України. Заборона УПЦ МП може негативно вплинути на імідж України на міжнародній арені. Україна може втратити фінансову та військову допомогу з боку західних партнерів.

Золотарьов вважає, що можуть бути й альтернативні шляхи вирішення проблеми, наприклад, замість тотальної заборони УПЦ МП, можна запропонувати інші заходи, спрямовані на обмеження її впливу та захист національної безпеки України.

Запровадити жорсткий контроль за діяльністю УПЦ МП з боку державних органів. Заборонити діяльність УПЦ МП на території деяких регіонів України. Стимулювати розвиток незалежної Української православної церкви (ПЦУ) та інші.