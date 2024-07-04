У реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин МВС України на сьогоднішній день перебуває понад 40 тисяч облікових записів. Це і мирні українці, і військовослужбовці, і громадяни інших країн, які зникли в ході збройної агресії російської федерації.

Про це ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.

"На даний час триває розшук зниклих безвісти понад 40 тисяч осіб. Тобто це і військові, і цивільні. Це і громадяни України, і громадяни інших держав, які на законних підставах перебували на території України. Відносно понад 40 тисяч наразі триває розшук.

Також у реєстрі у нас є записи про понад 7 тисяч осіб, яких розшукано. У даному випадку це понад 3 тисячі осіб, місцезнаходження яких встановлено, і майже 3800 осіб, ідентифіковані у тілі. Тобто вони загинули внаслідок воєнних дій і перебування на окупованій території.

Також маємо записи щодо двох тисяч осіб, які не ідентифіковані на даний час. Це тіла, рештки тіл, по яких проводяться заходи щодо ідентифікації, триває розслідування причин смерті.

У реєстрі інформація лише щодо осіб, які зникли безвісти в ході окупації території, відсічі збройної агресії або надзвичайних подій техногенного або природного характеру. Але в умовах сьогодення ми кажемо, це жертви військової агресії росії на території України", - розповів Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.