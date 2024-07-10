росіяни вдарили артилерією по Нікополю: загинув чоловік, ще троє людей поранені [ Редагувати ]
російська армія артилерією атакувала Нікополь на Дніпропетровщині, загинув 62-річний чоловік. Ще троє людей отримали поранення.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У Нікополі загинув 62-річний чоловік. Ще троє людей отримали поранення – чоловіки та жінка. Це наслідки російського артобстрілу, - йдеться у повідомленні.
За словами Лисака, у місті виникло кілька пожеж. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди й авто.
Нагадаємо, російські війська в ніч проти 10 липня атакували портову інфраструктуру Одеської області. Є загиблі, поранений мотрос.
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