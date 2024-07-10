У Києві зі "скляного" мосту впав чоловік: він міг накласти на себе руки [ Редагувати ]
У Києві чоловік упав із пішохідно-велосипедного "скляного" мосту і загинув. Правоохоронці встановлюють обставини його смерті.
Про це hromadske розповіла заступниця начальника відділу комунікацій київської поліції Анна Страшок.
На місці подій перебувають працівники поліції — там тривають слідчі дії. Обставини смерті та особу чоловіка також іще з’ясовують. Попередньо, загиблому було до 30 років.
Тим часом місцеві Telegram-канали стверджують, що чоловік сам зістрибнув із мосту, наклавши на себе руки.
Обережно! Кадри можуть шокувати!
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