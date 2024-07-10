Нідерланди спрямують 300 млн. євро на боєприпаси для винищувачів F-16, які незабаром почне отримувати Україна.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Нідерландів.

Як зазначили у відомстві, 300 млн євро доповнять 150 млн євро, які Нідерланди ще раніше виділили на боєприпаси для "українських" F-16. Йдеться про озброєння для винищувачів, яке закуповують безпосередньо у промисловості.

Боєприпаси для F-16, які ми закуповуємо, можуть допомогти відбити російські атаки. Агресія Путіна (російського диктатора Володимира Путіна, - ред.) не знає кордонів, тому наша підтримка повинна продовжуватися повним ходом.

За його словами, за допомогою такого кроку Нідерланди хочуть дати Москві сигнал, що країни НАТО продовжують підтримувати Україну.

Раніше ми писали про те, що Норвегія передасть Україні шість винищувачів F-16.