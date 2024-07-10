Норвегія передасть Україні шість винищувачів F-16: поставки розпочнуться цього року [ Редагувати ]
Норвегія ухвалила рішення передати Україні шість винищувачів F-16. Поставки літаків почнуться цього року.
Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, повідомляє VG.
За його словами, здатність України захищатися від атак з повітря має вирішальне значення для її оборони від Росії.
"Норвегія прийняла рішення передати в дар Україні шість винищувачів F-16. Ми плануємо почати поставки у 2024 році", - заявив прем'єр.
У серпні 2023 року Стере під час візиту до Києва оголосив, що Україна отримає від Норвегії винищувачі F-16. Однак прем'єр-міністр Норвегії тоді не став розкривати ні їхню кількість, ні терміни поставки.
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