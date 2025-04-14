У Харкові після удару "шахедів" почалась пожежа площею в 1000 кв.м [ Редагувати ]
У ніч на 14 квітня російська окупаційна армія вдарила "шахедами" по цивільному підприємству в Салтівському районі Харкова. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
На місці влучання пожежа. Горять складські приміщення із продуктами харчування. Площа пожежі - тисяча метрів. Постраждалих на дану хвилину немає.
Вибуховою хвилею пошкоджено кілька прилеглих приватних будинків. Попередньо обійшлося без жертв та постраждалих.
Пізніше у ДСНС повідомили, що площа пожежі сягнула 1600 кв. м. Станом на 10 ранку, рятувальники локалізували пожежу, ліквідація займання та розбір завалів тривають. На місці події задіяні 70 надзвичайників, 16 одиниць техніки, піротехнічний підрозділ, пожежний потяг і комунальні служби міста.
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