Трамп відкрив пам'ятник самому собі у своєму гольф-клубі [ Редагувати ]
Бізнесмен та актор Ентоні Константіно подарував президенту США Дональду Трампу створений на його честь пам'ятник. Трамп встановив його у своєму міжнародному гольф-клубі Trump International Golf Club у Флориді.
Бронзовий пам'ятник висотою понад 2 метри, що стоїть на кам'яному постаменті, отримав назву "Монумент непокори". Він зображує Дональда Трампа з піднятою рукою та стиснутим кулаком - як у момент замаху на нього під час президентських перегонів.
За словами гендиректора компанії Sticker Mule (друкує кастомізовані стікери) Ентоні Константіно, статую встановили між будівлею гольф-клубу та першою лункою 27-лункового поля для гольфу.
Трамп є затятим гольфістом і грає кожні вихідні. Найчастіше президент США грає на власному полі, яке знаходиться поблизу резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.
У 2019 році Рахункова палата США підрахувала, що кожна поїздка Дональда Трампа до його резиденції коштувала бюджету Сполучених Штатів $3,3 млн.
У цю суму входить, зокрема, переліт на президентському літаку Air Force One ("борт №1"), транспортування автомобілів кортежу на літаках та охорона.
Поруч із маєтком чергують поліцейські катери з кулеметами, а трохи далі від берега стоїть судно берегової охорони. Додаткові витрати включають охорону правопорядку і собак, які шукають вибухівку.
Дональд Трамп відомий своєю любов'ю до гольфу
Журналісти підрахували, що Трамп за перші 48 днів роботи на посаді президента грав у гольф 13 разів. Захоплення гольфом глави Білого дому коштувало американським платникам податків майже $18,2 млн.
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