Інструктор Яворівського полігону готував вбивство командирів ЗСУ [ Редагувати ]
Військова контррозвідка Служби безпеки затримала на Львівщині "подвійного" агента рф, який одночасно працював на фсб та російську воєнну розвідку (більш відому як ГРУ). Про це повідомляє СБУ.
Ворожим поплічником виявився інструктор Яворівського полігону. Його завдання від ГРУ полягало у підготовці терактів проти командирів ЗСУ, які разом зі своїми підрозділами проходили бойову підготовку в місцевому навчальному центрі Сил оборони.
Агент отримав від куратора "карт-бланш" на вибір способу ліквідації українських військових. За одним зі "сценаріїв" зрадник мав виготовити саморобний вибуховий пристрій (СВП), а потім приховано закласти його в штабі або навчальному корпусі.
Також агент розробляв варіант використання "втемну" свого колеги, який мав занести замасковану вибухівку на тренувальну локацію командирів. Ще один спосіб убивства, який розглядав "кріт", був ракетний удар рашистів за координатами актуального зосередження українських захисників на полігоні.
Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожі наміри, задокументувала їх і затримала зрадника, коли він готував пропозиції з ліквідації для свого куратора.
Також під час розслідування встановлено контакти зрадника з куратором із фсб. За його вказівкою агент збирав інформацію про кількість та специфіку підрозділів, які тренуються на Яворівському полігоні.
При обшуках у затриманого вилучено 3 телефони із сім-картами, які він використовував, щоб приховати контакти з окупантами.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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