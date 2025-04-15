До кінця 2025 року ціна на золото може зрости до $3700 за унцію, а до середини 2026 року - до $4000. Такий прогноз дав американський інвестбанк Goldman Sachs. Сьогодні, 15 квітня, розцінки на дорогоцінний метал вкотре оновили рекорд, досягнувши $3242 за унцію.

Банк UBS також підвищив свій прогноз щодо ціни на золото, заявивши, що до кінця року воно коштуватиме $3500 за унцію.

Аналітики пояснюють свої прогнози тим, що тарифні війни, ініційовані Дональдом Трампом, призвели до підвищеної волатильності на фондових та валютних ринках, а також на ринках облігацій, що змушує інвесторів шукати безпечні активи для вкладення коштів - і золото є одним із таких активів. Лише впродовж минулого тижня підвищений попит на золото збільшив його ціну майже на 7%.

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Раніше подібні прогнози щодо цін на золото робилися лише у напівжартівливій формі. Наприкінці 2022 року данський Saxo Bank у рамках своїх "шокуючих прогнозів" заявив, що у 2023 році золото зросте в ціні з $1,8 тис.

до $3 тис.

"Шокуючий"прогноз справдився, хоч і з деяким запізненням - ціна на золото досягла позначки $3 тис. у середині березня 2025 року. Зараз аналітики Goldman Sachs зазначають, що попит на золото зростатиме і з боку центробанків.

Якщо раніше американський інвестбанк очікував, що цього року закупівлі дорогоцінного металу з боку державних інститутів становитимуть у середньому 70 тонн на місяць, то зараз прогноз підвищено до 80 тонн на місяць.

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У серпні вперше в історії вартість злитка золота перевищила $1 млн. Золоті зливки зазвичай важать близько 400 тройських унцій (12,5 кг), що означає, що кожен з них тепер коштує понад $1 млн.