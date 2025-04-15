Торгова комісія США вимагає від Meta продати Instagram та WhatsApp [ Редагувати ]
Генеральний директор Meta Марк Цукерберг виступив у суді у Вашингтоні після звинувачення у монополії від Федеральної торгової комісії США (FTC).
На думку відомства, компанія витратила мільярди доларів на придбання Instagram та WhatsApp з метою нейтралізувати потенційних конкурентів Facebook у сфері платформ, які використовуються для обміну повідомленнями з близькими. Про це повідомляє Reuters.
Цукерберг спростував звинувачення, додавши, що обмін інформацією з друзями та сім'єю є лише одним із пріоритетів програми разом із пошуком іншого контенту. За його словами, лише 20% контенту у Facebook та 10% у Instagram генерується друзями користувачів, решта - акаунтами за інтересами.
FTC наполягає на реструктуризації Meta або продажу Instagram та WhatsApp. Як зазначає Reuters, втрата Instagram може призвести до серйозного падіння доходів компанії.
Згідно з прогнозами дослідницької компанії Emarketer, 2025 року Instagram принесе компанії $37 млрд доходу від реклами в США, що становить половину доходів Meta від реклами в країні.
Раніше Марк Цукерберг визнав, що американські силовики іноді можуть читати листування у WhatsApp, навіть незважаючи на їхнє шифрування, однак компанія переглянути їх не може, "якщо вони не сфотографовані чи не передані іншим способом".
Цукерберг оголосив, що Meta Platforms відмовиться від фактчекінгу в соціальних мережах Facebook, Instagram і Threads, які їй належать.
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