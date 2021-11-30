Американские спецслужбы имеют доступ к WhatsApp, Facebook и iMessage - СМИ [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Американские спецслужбы, в том числе ФБР, могут получать конфиденциальные данные пользователей и читать их переписку из сервисов WhatsApp, Facebook и iMessage. Об этом пишет журнал Rolling Stone.
Журналисты получили документ под названием "Законный доступ" в котором рассказывается, что у правоохранительных органов (при наличии ордера) есть несколько способов для получения конфиденциальных данных из самых популярных и безопасных мессенджеров в мире.
Этот документ представляет собой внутреннее руководство ФБР, в котором описано, что федеральные правоохранительные органы могут запрашивать у разработчиков мессенджеров, если на это есть судебное разрешение.
При наличии у спецслужб подтверждающего документа WhatsApp передаст им информацию о всех контактах пользователя, а также каждого, у кого он значится в записной книжке. Также ФБР может получить некоторые данные переписок или звонков - какие пользователи с кем, когда и как долго общались.
ФБР может получать эту информацию каждые 15 минут. При этом другие мессенджеры способны передавать подобные данные намного чаще.
Представитель WhatsApp подтвердил журнал Rolling Stone эту информацию, отметив, что содержание сообщений не раскрывается.
Как сообщали "Подробности", американская компания Google намеренно усложняла поиск настроек конфиденциальности для пользователей смартфонов на операционной системе Android и собирала данные об их местоположении даже при отключенной геолокации.
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