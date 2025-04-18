Бригаду "Азов" очолив 31-річний підполковник Богдан Грішенков [ Редагувати ]
Новим командиром 12 бригади спеціального призначення Нацгвардії "Азов" призначений 31-річний підполковник Богдан Грішенков на позивний "Пугач". Про це повідомляється у соцмережах бригади "Азов".
Друг "Пугач" - професійний військовий з майже десятирічним досвідом служби в "Азові". Він пройшов шлях від рядового бійця до командира роти, начштабу і командира батальйону.
Новий комбриг приймає бригаду в момент її найбільшого розвитку. Він зробить все можливе для ефективної роботи підрозділу у взаємодії з іншими бригадами 1-го корпусу НГУ "Азов".
Богдан Грішенков Грішенков родом зі Слов’янська на Донеччині. До "Азову" долучився у 2015 році. Під час оборони Маріуполя у 2022 році Грішенков командував ротою "Азова" та зазнав поранення.
Після виходу з "Азовсталі" перебував у російському полоні в Оленівці на тимчасово окупованій Донеччині. Коли барак в Оленівці підірвали росіяни, "Пугач" зазнав осколкових поранень і втратив два пальці на нозі.
Після звільнення з полону та реабілітації Грішенков брав участь у боях у Серебрянському лісництві, а також на Торецькому напрямку.
Нагадаємо, у лютому 2025 року Богдан "Тавр" Кротевич залишив посаду начальника штабу "Азову".
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