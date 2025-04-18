Новим командиром 12 бригади спеціального призначення Нацгвардії "Азов" призначений 31-річний підполковник Богдан Грішенков на позивний "Пугач". Про це повідомляється у соцмережах бригади "Азов".

Друг "Пугач" - професійний військовий з майже десятирічним досвідом служби в "Азові". Він пройшов шлях від рядового бійця до командира роти, начштабу і командира батальйону. Новий комбриг приймає бригаду в момент її найбільшого розвитку. Він зробить все можливе для ефективної роботи підрозділу у взаємодії з іншими бригадами 1-го корпусу НГУ "Азов".

Богдан Грішенков Грішенков родом зі Слов’янська на Донеччині. До "Азову" долучився у 2015 році. Під час оборони Маріуполя у 2022 році Грішенков командував ротою "Азова" та зазнав поранення.

Після виходу з "Азовсталі" перебував у російському полоні в Оленівці на тимчасово окупованій Донеччині. Коли барак в Оленівці підірвали росіяни, "Пугач" зазнав осколкових поранень і втратив два пальці на нозі.

Після звільнення з полону та реабілітації Грішенков брав участь у боях у Серебрянському лісництві, а також на Торецькому напрямку.

Нагадаємо, у лютому 2025 року Богдан "Тавр" Кротевич залишив посаду начальника штабу "Азову".