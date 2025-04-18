Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військовослужбовців. За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

З числа повернених "на щиті" Оборонців полеглі з:

Курахівського напрямку;

Покровського напрямку;

⁠Бахмутського напрямку;

⁠Вугледарського напрямку;

Луганського напрямку;

Запорізького напрямку;

Сумського напрямку;

Харківського напрямку;

з моргів на території рф.

За даними росЗМІ, до рф повернули тіла 41 людини.

Останній обмін тілами загиблих відбувся 28 березня. Тоді в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників.