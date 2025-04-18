В Україну повернули тіла 909 захисників [ Редагувати ]
Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військовослужбовців. За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
З числа повернених "на щиті" Оборонців полеглі з:
- Курахівського напрямку;
- Покровського напрямку;
- Бахмутського напрямку;
- Вугледарського напрямку;
- Луганського напрямку;
- Запорізького напрямку;
- Сумського напрямку;
- Харківського напрямку;
- з моргів на території рф.
За даними росЗМІ, до рф повернули тіла 41 людини.
Останній обмін тілами загиблих відбувся 28 березня. Тоді в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників.
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