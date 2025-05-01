Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф викликав у адміністрації Дональда Трампа розчарування своїм підходом до переговорів з росією. Про це повідомляє видання The New York Post з посиланням на джерела.

У Білому домі невдоволені тим, що Віткофф брав участь у зустрічах з володимиром путіним наодинці. Іноді спецпосланець Трампа користувався послугами перекладачів кремля, що є порушенням дипломатичної процедури.

"Будь-кому, хто бере участь у подібних переговорах з путіним, було б корисно мати у своїй команді людей, досвідчених у справах, пов'язаних з росією, щоб вони супроводжували його на зустрічах з кремлем", - сказав директор російської філії Фонду захисту демократій Джон Харді.

У виданні уточнили, що володимир путін не був присутній на зустрічі у п'ятницю наодинці - його супроводжували помічник президента рф Юрій Ушаков та голова РФПІ Кирило Дмитрієв.

Після переговорів, що відбулися 25 квітня, помічник президента рф Юрій Ушаков заявив, що під час тригодинної бесіди путін і Віткофф, зокрема, обговорювали відновлення прямих переговорів росії та України. За його словами, зустріч зблизила позиції кремлівського режиму та Вашингтона.

"Гарний хлопець, але незграбний грьобаний ідіот" (Nice guy, but a bumbling f–king idiot), - сказав один зі співробітників Білого дому про Віткоффа.

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Нагадаємо, що путін на останній зустрічі заявив Віткоффу, що готовий до переговорів з Україною "без жодних попередніх умов".