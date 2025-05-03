У Аліси Селезньової з "Гості з майбутнього" знайшли рак [ Редагувати ]
У виконавиці ролі Аліси Селезньової з культового радянського фільму "Гостя із майбутнього" (рос. "Гостья из будущего") виявили онкозахворювання. Про це пишуть росЗМІ.
53-річна Наталія Гусєва-Мурашкевич кілька років тому поскаржилася на погіршення здоров'я. Після аналізів їй підтвердили страшний діагноз. Кілька років колишня актриса страждає від злоякісних новоутворень, які швидко прогресують, і постійно ходить по лікарях.
Вона перенесла кілька операцій, але зупинити хворобу поки що не вдається. Лікарі заборонили жінці виконувати важку роботу.
"Гостя з майбутнього" (рос. "Гостья из будущего") - радянський дитячий п'ятисерійний телефільм у жанрі наукової фантастики режисера Павла Арсенова за мотивами повісті Кіра Буличова "Сто років тому вперед", один з найпопулярніших дитячих фільмів 1980-х років у Радянському Союзі. Прем'єра телефільму відбулася з 25 по 29 березня 1985 року по Першій програмі Центрального телебачення СРСР, у дні весняних шкільних канікул.
Наташа Гусєва у ролі Аліси Селезньової у телесеріалі "Гостя з майбутнього"
Наташа Гусєва була однією з найулюбленіших дівчаток-акторок у радянському кіно. Її прославила роль Аліси Селезньової у телесеріалі "Гостя з майбутнього". При цьому дівчина відмовилася відіграти головну роль у кримінальній драмі "Аварія - дочка мента".
Вперше Наталія вийшла заміж у 1993 році, за Дениса Мурашкевича. Через три роки у них народилася дочка Олеся. Другим чоловіком актриси став дизайнер, арт-директор благодійного фонду "Русфонд" Сергій Амбіндер.
У 1994 році Наталія закінчила Московський державний інститут тонкої хімічної технології, кафедра біотехнології. Після цього вона стала керувати компанією, яка розробляє та виробляє імуноферментні тест-системи для діагностики низки інфекційних захворювань. З 2009-го актриса не знімається в кіно.
Пишуть, що одним з провідних наукових співробітників, які розробили російську вакцину від Covid-19, була саме Наталія Гусєва (з 1993 року - Мурашкевич).
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