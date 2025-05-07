Губернатор індонезійської провінції Західна Ява Деді Мульяді запропонував стерилізувати чоловіків-бідняків. На його думку, це допоможе боротися зі злиднями та контролювати народжуваність.

Для мотивації громадян на проходження вазектомії губернатор запропонував виплачувати 500 тис. рупій ($30), пише Jakarta Globe.

Губернатор також заявив, що стерилізація має стати обов'язковою умовою для отримання соціальної допомоги.

Ми хочемо гарантувати, що допомога буде розподілена справедливо між сім'ями. Якщо вазектомія допоможе збалансувати навантаження, її слід розглянути.

Пропозицію чиновника розкритикували активісти та мусульманське духовенство. За словами представників релігійних груп, з 1979 року діє фетва, яка забороняє вазектомію.

Рада мусульманських богословів Західної Яви також висловила занепокоєння, що стерилізація може призвести до безпліддя й використовуватися чоловіками з аморальною метою, наприклад, для позашлюбних відносин.

Влада провінції Ява заявила, що вчинить у цьому питанні відповідно до рішення ради.