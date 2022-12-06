В Індонезії заборонили секс поза шлюбом [ Редагувати ]
Парламент Індонезії ратифікував поправки до кримінального кодексу, які забороняють секс поза шлюбом. Про це повідомляє Reuters.
Порушникам загрожує тюремне ув'язнення на термін до одного року. Каратимуть не лише громадян країни, а й іноземців.
Крім цього, до індонезійського Кримінального кодексу вносять заборону на образу президента і державних органів, а також "висловлення поглядів, які суперечать державній ідеології". За порушення цього пункту може загрожувати тюремне покарання на термін до трьох років.
Оновлення кримінального кодексу схвалили всі індонезійські парламентарі.
Законодавчі нововведення обговорювали з 1945 року, коли Індонезія проголосила незалежність від Нідерландів. У правозахисній організації Human Rights Watch попереджали, що ухвалення поправок завдасть "величезного удару по індонезійській демократії".
Нагадаємо, у жовтні Україна запровадила безвізовий режим з Індонезією.
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