Парламент Індонезії ратифікував поправки до кримінального кодексу, які забороняють секс поза шлюбом. Про це повідомляє Reuters.

Порушникам загрожує тюремне ув'язнення на термін до одного року. Каратимуть не лише громадян країни, а й іноземців.

Крім цього, до індонезійського Кримінального кодексу вносять заборону на образу президента і державних органів, а також "висловлення поглядів, які суперечать державній ідеології". За порушення цього пункту може загрожувати тюремне покарання на термін до трьох років.

Оновлення кримінального кодексу схвалили всі індонезійські парламентарі.

Законодавчі нововведення обговорювали з 1945 року, коли Індонезія проголосила незалежність від Нідерландів. У правозахисній організації Human Rights Watch попереджали, що ухвалення поправок завдасть "величезного удару по індонезійській демократії".

Нагадаємо, у жовтні Україна запровадила безвізовий режим з Індонезією.