На Сонці стався найсильніший спалах з початку року [ Редагувати ]
На Сонці стався найпотужніший з початку року спалах, наслідки якого на Землі зможуть відчути вже цієї п'ятниці, 16 травня. Про це попереджають вчені-астрономи.
У масштабах сонячного циклу подія рекордною не є і поступається найбільшим подіям минулого року приблизно в три-чотири рази.
Максимум випромінювання зареєстровано приблизно о 11:20 за київським часом. При цьому вибух стався на іншому краю зірки, на відміну від попереднього спалаху.
Нове місце знаходиться приблизно на 70 градусів від лінії Сонце-Земля, що вважається досить безпечним розташуванням. Однак не виключається, що у разі великого викиду його наслідки жителі Землі зможуть відчути вже за два дні.
Сильних наслідків не очікується, оскільки подія сталася на значній відстані від напрямку на Землю, але остаточно ризики поки що не знято. Триває моделювання.
Сонячні спалахи в залежності від потужності рентгенівського випромінювання ділять на п'ять класів: A, B, C, M і X.
Мінімальний клас A0.0 відповідає потужності випромінювання на орбіті Землі в 10 нановатів на квадратний метр. При переході до наступної літери потужність збільшується вдесятеро. Значенням М1 позначають незначні спалахи, M5 - помірні, X1 - сильні, X20 - екстремальні.
Наприкінці березня на поверхні Сонця стався спалах Х1.1. До цього вибух класу X-X2.0 зареєстрували 23 лютого.
Спалахи, як правило, супроводжуються викидами сонячної плазми, хмари якої, досягаючи Землі, можуть провокувати магнітні бурі.
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