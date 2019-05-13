Ломкость и сильное выпадение волос: в чем причина [ Редактировать ]
Многие девушки сталкиваются с проблемами с волосами, а ведь так хочется иметь красивую и здоровую шевелюру. Чаще всего плохое качество волос имеет внутренние причины. С чем может быть связано сильное выпадение, тусклые волосы, излишняя ломкость, почему волосы не растут и быстро седеют - об этом рассказала врач-диетолог Екатерина Павлова на своей странице в Instagram.
"Ни для кого наверно не секрет, что на волосы намного больше влияет состояние нашего организма, чем внешние условия - шампуни, маски, масла. Все это очень хорошо, но идет больше в дополнение", - отметила специалист.
По ее словам, волосы - это придатки кожи, как и ногти. И конечно же организм не будет тратить на их питание свои ресурсы, если с более важными процессами и органами не все ладно.
Придатки кожи и наша внешность - очень хорошо отражают дисбаланс внутреннего состояния.
В чем может быть причина сильного выпадения волос и почему волосы не растут больше определенной длины?
- То, что на поверхности - гипотериоз и дефицит йода. При этом состоянии редеют волосы всего тела, могут поредеть или перестать расти брови.
- Железодефицит - очень частое состояние для женщин. Кислород и питательные вещества просто не доходят до ваших волос.
- Инсулинорезистентность и метаболический синдром.
- Дефицит белка, особенно низкокалорийные диеты, быстрое похудение, вегетарианство. Низкая кислотность желудка.
- Серьезный разлад в желудочно-кишечном тракте, застой желчи, нарушение микрофлоры, СИБР. Нутриенты не могут всосаться.
- Хронический стресс. Или острый стресс в недалеком прошлом.
- Высокая токсическая нагрузка на организм или острая интоксикация.
Ранее мы рассказывали о лучших продуктах для роста волос. А также узнайте о том, можно ли мыть волосы каждый день.
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