У главы УИК в фаст-фуде украли документы [ Редактировать ]
Во вторник, 16 апреля у главы одной из участковых избирательных комиссий украли личные документы и печать комиссии, сообщает "УНН".
Произошло это во второй половине дня в одном из столичных ресторанов быстрого питания сети McDonald's. Неизвестный похитил сумку председателя избирательного участка № 800108, округа № 212 в которой были ее личные документы и печать комиссии.
Полиция начала досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что в Кабмине призвали ратифицировать торговое соглашение с Израилем, а также что Порошенко назвал сроки встречи "Нормандской четверки".
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