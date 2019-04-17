Чому на Закарпатті перевізники відмовляються возити пільговиків? [ Редактировать ]
Самоуправство місцевого масштабу. На Закарпатті не виконується рішення Кабміну щодо пільгового перевезення пасажирів. Мовляв, компенсацію у повному обсязі перевізники не отримують.
Відтак, інваліди 2, 3 групи та ветерани війни не можуть скористатися правом на знижку. У ситуації розбиралися наші кореспонденти.
Василь Шепеля - інвалід 2 групи. Він добре знає свої права, зокрема щодо пільг на перевезення. Однак уже третій рік скористатися знижкою на проїзд у приміському транспорті не може.
"Значить, квиток не дали. Тільки інвалідам 1 групи - які лежачі. А другої групи категорію треба за повну вартість. Я купив за повну вартість, будь ласка, от квиток", - скаржиться Василь Шепеля, житель Ужгорода.
Чоловік розповідає: ще у жовтні 2016 року Закарпатська обласна Асоціація автоперевізників всупереч рішенню Кабміну скасувала знижку на проїзд для інвалідів 2 та 3 групи.
"Інваліди 1 групи, 2 групи, 3 групи повинні користуватися в міжміських автобусах з 1 жовтня по 15 травня 50%, а в приміських - це відстань 50 км - протягом року", - зазначає Василь Шепеля, житель Ужгорода.
Постраждали від такого рішення й учасники війни.
"Вивісив на автовокзалі оголошення, що у зв'язку з тим, що гроші не перераховують за перевезення пільговиків, значить, посадочні талони не дають - плати", - говорить Іван Жиган, голова "Організації ветеранів України" у Закарпатській області.
Перевізники ж наголошують: роками не отримують у повному обсязі кошти для компенсації проїзду пільговиків. А таких категорій в області - більше 25. Непопулярне рішення, - кажуть - ухвалити були змушені.
"Было принято постановление, про монетизацию льгот, постановление Кабмина, распоряжение администрации было, нашей было принято по монетизации льгот населению. Никто, ничего, по этому вопросу с администрации не сделал", - стверджує Олександр Воронін, голова ГО "Закарпатська обласна асоціація автомобільних перевізників".
В обласній адміністрації наголошують: рішення скасувати знижки для частини пільгових категорій вважають незаконним. Однак розуміють і перевізників. Якщо до 2016 року область отримувала субвенцію на оплату пільгових перевезень, то нині її виплачують райони. Кошти на це має далеко не кожен. У Службі соцзахисту ж досі не розробили чіткий механізм щодо монетизації пільг.
"Має бути чітко визначений закон, якщо в Верховній Раді він прийнятий, - значить в Верховній Раді він має бути відмінений. І будь-які громадські організації, чи возити чи ні - не вправі. Районні адміністрації, районні ради, міські - це було орієнтовно на цей період, можна сказати, на квітень місяць, - це близько 25 млн. Цих коштів не вистачає", - зазначив Маляр Едуард, директор департаменту інфраструктури Закарпатської ОДА.
Тим часом, Василь Шепеля звернувся до суду з позовом до обласного автотрансу. Адже саме там купує квитки. Чоловік хоче домогтися права на пільгові перевезення для кожного, кому це гарантує закон.
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