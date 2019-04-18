В Днепре бездомные обнаружили опасную находку [ Редактировать ]
В среду, 17 апреля в мусорном баке на улице Калиновой бездомные наткнулись на гранатомет. Мужчины сразу же попросили прохожих вызвать на место полицию, сообщает "Информатор".
Боеприпас, визуально похожий на РПГ-22, лежал практически на дне бака. Однако тубус гранатомета оказался пустым. Для решения вопроса об утилизации снаряда на место происшествия вызвали взрывотехников.
Ранее сообщалось, что самолет с пассажирами попал в огненную ловушку, а также что мужчина зверски расправился с товарищем.
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