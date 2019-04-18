В Украине запретили популярное лекарство от ожогов [ Редактировать ]
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела временный запрет на лекарственное средство "Облепиховое масло", передает "УНИАН".
Речь идет о препарате "Облепиховое масло", по 50 мл во флаконах, серия 221217. Производитель - ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика", Украина.
Сообщается, что запрет был введен из-за несоответствия требованиям методам контроля качества к регистрационному удостоверению № RU/2685/01/01 по показателю "Количественное определение".
"Облепиховое масло" применяется при лучевых поражениях кожи и слизистых оболочек, гинекологических заболеваниях (кольпиты, эндоцервициты, эрозии шейки матки), болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хронических заболеваниях верхних дыхательных путей (фарингиты, ларингиты), гайморитах.
Ранее сообщалось, как часто нужно проверять зрение, а также как улучшить память.
по теме
Медики раскрыли удивительное свойство корицы
Всего лишь одна четверть чайной ложки этой специи обладает невероятным эффектом
Здоровое питание: раскрыт секрет долголетия
В Министерстве здравоохранения дали рекомендации, как перейти и поддерживаться правильного питания
Как быстро похудеть к лету: найден эффективный способ
Яйца, которые являются основной рациона, насыщают организм полезными веществами
Убивает за 90 дней: по миру распространяется опасная инфекция
В глобальном масштабе по всему миру распространяется грибок, который нельзя убить лекарствами
Боли в коленях: названа неожиданная причина
Немногие всерьез задумываются о том, как именно они переставляют ноги при хождении, и какое значение в их жизни играет походка