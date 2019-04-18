Аудит "Укроборонпрому" розпочатий. Про це напередодні повідомив Петро Порошенко. За словами Президента, до перевірки долучили одну із чотирьох відомих компаній, якій довіряють у світі, і наголосив - його завдання - забезпечити, щоб ніхто не перешкоджав розслідуванню.

Нагадаю, глава держави ініціював аудит держконцерну "Укроборонпром" за участі міжнародних експертів після оприлюднення журналістського розслідування про корупцію в оборонній галузі.