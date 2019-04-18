Аудит "Укроборонпрому" розпочатий - повідомив президент України [ Редактировать ]
Аудит "Укроборонпрому" розпочатий. Про це напередодні повідомив Петро Порошенко. За словами Президента, до перевірки долучили одну із чотирьох відомих компаній, якій довіряють у світі, і наголосив - його завдання - забезпечити, щоб ніхто не перешкоджав розслідуванню.
Нагадаю, глава держави ініціював аудит держконцерну "Укроборонпром" за участі міжнародних експертів після оприлюднення журналістського розслідування про корупцію в оборонній галузі.
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Петро Порошенко заявив про початок аудиту "Укроборонпрому"
За словами Президента, до перевірки долучили одну із чотирьох відомих компаній, якій довіряють у світі, і наголосив: його завдання - забезпечити, щоб ніхто не перешкоджав розслідуванню
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