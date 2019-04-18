Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего главу департамента общественной безопасности Министерства внутренних дел - генерала Алексея Крикуна, говорится в перечне разыскиваемых лиц на сайте МВД.

Указано, что Крикун скрывается от прокуратуры и разыскивается СБУ. Он исчез из поля зрения украинских правоохранителей 21 февраля текущего года.

Ему предъявлено подозрение по статье "незаконное воспрепятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций" и "приобретение, ношение, хранение, использование, передача, видоизменение, уничтожение, распыление или разрушение радиоактивных материалов (источников ионизирующего излучения, радиоактивных веществ или ядерных материалов) без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Получено разрешение суда на задержание генерала.

Раньше сообщалось о том, что в СБУ опубликовали доказательства причастности России к нападениям на украинских офицеров.