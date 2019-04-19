Росія відмовилася підтримати ініціативу України оголосити "великоднє перемир'я". Про це повідомила перша віце-спікерка парламенту Ірина Геращенко на своїй сторінці у Фейсбуці.

Режим тиші мав набути сили сьогодні опівдні. Представник України в ТКГ Євген Марчук звинуватив у зриві домовленостей Росію та її президента Путіна, який не зацікавлений у деескалаціі і закінченні війни на Донбасі. "Немає жодного сигналу, щоб РФ готова була змінити позицію, навпаки, чекає послаблення України і все для цього робить", - написала Геращенко.

Нагадаю, ініціативу оголошення перемир'я на Великдень підтримали канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон.