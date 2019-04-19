Владимир Зеленский выходит из бизнеса [ Редактировать ]
Владимир Зеленский, кандидат в президенты Украины, заявил, что выходит из своего бизнеса - студии "Квартал 95". Об этом он рассказал в эфире одного из украинских каналов.
"Я выхожу из бизнеса - я выхожу из студии "Квартал 95". Я не буду это делать пять лет, как кто-то с какой-то фабрикой. То есть я перестаю быть кому-то партнером. Если когда-то в жизни нарушает закон, то сам уйду с поста президента", - заявил Владимир.
Во время программы Зеленский также представил членов своей команды.
"Это профессиональные люди, специалисты, молодые, светлые, умные люди, которые пойдут со мной в Администрацию президента. Мы не раздаем портфелей, мы даем должности, кто из них будет лучшим - тот займет то или иное место", - заявил он.
Ранее мы публиковали материал, где дельно рассказываем, как дебаты в Украине должны проходить согласно букве закона.
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