Открытие банка закончилось ограблением, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В столице Грузии Тбилиси открытие банка Liberty закончилось вооруженным ограблением. В результате инцидента пострадали пострадали два сотрудника, пишет "Корреспондент" со ссылкой на местные СМИ.
Неизвестные ограбили банк в пятницу утром, 19 апреля. Злоумышленники ворвались в отделение банка, которое расположено на первом этаже многоквартирного дома. По словам очевидцев, были слышны выстрелы. Предположительно, травмы они получили во время оказания сопротивления нападавшим.
Грабителям, число которых не установлено, удалось скрыться. Пока неизвестно, смогли ли они забрать деньги. Территория вокруг банка оцеплена, работают эксперты-криминалисты.
Ранее сообщалось, что под Черниговом ограбили и убили пенсионерку. Также под Харьковом мужчина ограбил гинекологическое отделение.
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