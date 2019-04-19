Проголосовал "не за ту" партию: мужчина отрезал себе палец [ Редактировать ]
Житель Индии во время голосования на парламентских выборах по ошибке проголосовал "за не ту" партию. После этого мужчина решил отрезать себе палец, пишет Hindustan Times.
Во втором этапе парламентских выборов идет борьба между двумя политическими партиями: правящей "Бхаратия джаната парти", во главе которой стоит действующий в стране премьер-министр Нарендра Моди, и партией "Индийский национальный конгресс", глава этой партии выходец из влиятельного политического клана Рахул Ганди.
Некий Паван Кумар по ошибке отдал свой голос первой партии, с похожим названием "Бахуджан самадж парти". Для БСП, по данным источника, весьма значимы голоса касты неприкасаемых. Чтобы искупить свою вину, мужчина лишил себя конечности и записал видео в соцсетях, где объяснил поступок. Дело в том, что на палец каждого избирателя в Индии ставят несмываемый знак - он показывает то, что человек уже отдал свой голос.
А в то же время украинцы готовятся к дебатам на "Олимпийском", которые состоятся 19 апреля. Так, ранее стало известно, кто будет модерировать дебаты между Зеленским и Порошенко, а также было опубликовано расписание.
по теме
Найдорожчі вибори в світі: в Індії обирають новий парламент
Відкрито мільйон дільниць, очікують майже мільярд виборців. Тож черги, а подекуди й бійки біля пунктів голосування не дивина
У Північній Ірландії внаслідок стрілянини загинула людина
Одна людина загинула внаслідок стрілянини в Північній Ірландії. Інцидент стався в місті Крегган, що у провінції Ольстер
В Ривне возле школы устроили "разборки" со стрельбой
Полиция Ривне открыла уголовное дело по факту массовой драки со стрельбой около средней школы на улице Коновальца
У Бразилії поліцейський врятував новонароджене маля
Героїчний учинок чоловіка потрапив на камери відеоспостереження поліцейської дільниці. Коли охоплені панікою батьки прибігли по допомогу дитина вже не дихала
Канадське місто опинилося під водою
У канадському місті Босвілль прорвало льодову дамбу, з берегів вийшла місцева річка. Усе місто опинилося під водою