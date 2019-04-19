Житель Индии во время голосования на парламентских выборах по ошибке проголосовал "за не ту" партию. После этого мужчина решил отрезать себе палец, пишет Hindustan Times.

Во втором этапе парламентских выборов идет борьба между двумя политическими партиями: правящей "Бхаратия джаната парти", во главе которой стоит действующий в стране премьер-министр Нарендра Моди, и партией "Индийский национальный конгресс", глава этой партии выходец из влиятельного политического клана Рахул Ганди.

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Некий Паван Кумар по ошибке отдал свой голос первой партии, с похожим названием "Бахуджан самадж парти". Для БСП, по данным источника, весьма значимы голоса касты неприкасаемых. Чтобы искупить свою вину, мужчина лишил себя конечности и записал видео в соцсетях, где объяснил поступок. Дело в том, что на палец каждого избирателя в Индии ставят несмываемый знак - он показывает то, что человек уже отдал свой голос.

А в то же время украинцы готовятся к дебатам на "Олимпийском", которые состоятся 19 апреля. Так, ранее стало известно, кто будет модерировать дебаты между Зеленским и Порошенко, а также было опубликовано расписание.