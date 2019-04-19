Многие люди уверены, что спать днем полезно. Это способ переключиться, немного отдохнуть и получить заряд энергии. Однако врачи утверждают, что дневной сон далеко не всегда настолько полезен и безопасен, как кажется. Если неправильно спать или выбирать не то время, он способен нанести больше вреда, чем пользы, сообщает wworld.com.ua.

В первые 20 минут дневного сна вырабатывается серотонин (гормон хорошего настроения, который обеспечивает бодрость после сна). Через 30 минут начинается глубокая фаза сна, при этом уменьшаются частота сердечных сокращений и частота дыхания, приходит в активность парасимпатической нервной системы, расслабляется мускулатура. Пробуждение в эту фазу может носить тревожный характер и привести к снижению работоспособности, плохого настроения, так называемом "разбитое" самочувствие. Для восстановления всех функций организма нужно 1,5-2 часа.

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Таким образом, сон продолжительностью более 30 минут, а также вне периода с 13 до 15 часов неизбежно ведет к состоянию "разбитости", может вызвать еще большую сонливость, снижение работоспособности и концентрации внимания.

Стоит отметить, что днем ​​лучше не спать тем, кто страдает от бессонницы. С большой осторожностью к дневному сну должны относиться люди, страдающие сахарным диабетом, поскольку в послеобеденное время повышается риск гипергликемии.

Пожилым людям также необходим дневной сон продолжительностью не более 30 минут. Связано это с тем, что пожилые люди, которые чувствуют дремоту в дневное время, имеют в 3 раза выше риск развития деменции (синдрома, ведет к глубоким нарушениям памяти, интеллектуальных способностей). Дефицит полноценной глубокой фазы сна у пожилых людей провоцирует повышенную выработку белка-предиктора болезни Альцгеймера.

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