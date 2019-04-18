Канадские исследователи из Университета Альберты пришли к заключению о том, что употребление в пищу сыра улучшает функции организма, связанные с контролем над уровнем сахара в крови. Доводы специалистов опубликовал The Journal of Nutritional Biochemistry.



В пользу мнения ученых говорят результаты эксперимента, в котором задействовались мыши, имевшие предиабет – состояние, при котором уровень сахара в крови выше нормального, хотя и недостаточно высок, чтобы считаться диабетом. Исследование показало: после введения в питание животных сыров, в организме грызунов нормализовался уровень сахара в крови крыс. Грызуны употребляли как жирные сорта сыра, так и маложирные.

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Соавтор проекта, доктор Екатерина Чан, отметила, что конкретный механизм, обеспечивающий улучшении функции контроля над уровнем сахара после поедания сыра, неизвестен, и его еще предстоит уточнить. Но при этом Чан добавила, что сыр является продуктом, которому свойственно выделение из пищевых жиров фосфолипидов, и имеющих большое значение в жизнедеятельности организма. Возможно, влияние этих веществ и обеспечило наблюдаемый учеными эффект нормализации в содержании сахара.



Ученые намерены продолжить исследование свойств сыра. Они допускают, что, возможно, придется пересмотреть отношение к жирам, которые поступают в организм вместе с этим продуктом.

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