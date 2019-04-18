Почему нужно есть сыр [ Редактировать ]
Канадские исследователи из Университета Альберты пришли к заключению о том, что употребление в пищу сыра улучшает функции организма, связанные с контролем над уровнем сахара в крови. Доводы специалистов опубликовал The Journal of Nutritional Biochemistry.
В пользу мнения ученых говорят результаты эксперимента, в котором задействовались мыши, имевшие предиабет – состояние, при котором уровень сахара в крови выше нормального, хотя и недостаточно высок, чтобы считаться диабетом. Исследование показало: после введения в питание животных сыров, в организме грызунов нормализовался уровень сахара в крови крыс. Грызуны употребляли как жирные сорта сыра, так и маложирные.
Соавтор проекта, доктор Екатерина Чан, отметила, что конкретный механизм, обеспечивающий улучшении функции контроля над уровнем сахара после поедания сыра, неизвестен, и его еще предстоит уточнить. Но при этом Чан добавила, что сыр является продуктом, которому свойственно выделение из пищевых жиров фосфолипидов, и имеющих большое значение в жизнедеятельности организма. Возможно, влияние этих веществ и обеспечило наблюдаемый учеными эффект нормализации в содержании сахара.
Ученые намерены продолжить исследование свойств сыра. Они допускают, что, возможно, придется пересмотреть отношение к жирам, которые поступают в организм вместе с этим продуктом.
Раньше сообщалось о том, почему кружится голова. Также читайте, какой пульс опасен для жизни.
по теме
Как похудеть при помощи специй: топ-приправ
Питание играет немаловажную роль в похудении
Как похудеть при помощи пешей прогулки
Пешая прогулка - это хороший способ для сжигания лишних каллорий
Ломаченко серьезно травмирован
Украинский боксер Василий Ломаченко получил серьезную травму
Мужчина умоляет отрезать ему ногу весом 150 кг (фото)
Пакистанец умоляет врачей ампутировать ему ногу
В Украине подорожал популярный овощ
В Украине существенно подорожал популярный овощ