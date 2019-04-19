Ученые из Копенгагенского университета поделились важным открытием в области питания. Они доказали, что обычная соль помогает запустить процессы похудения. Объясняется это тем, что многие виды соли восполняют нехватку тех микроэлементов и минералов, которые приводят к набору веса, сообщает today.ua.

По мнению ученых, спровоцировать появление лишнего веса способны дефицит витамина D, йода, кальция. Эти вещества блокируют всасывание питательных веществ в кровь, что приводит к запасу тех, что все-таки поступают, в жировых отложениях.

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Ученые считают, что обогащение продуктов минералами, в том числе солью, способно наладить системы организма и создать все условия для снижения веса. В первую очередь речь идет о йодированную соль, которая защищает щитовидную железу.

Таким образом, соль не столь вредит фигуре, как говорят диетологи. Чтобы похудеть с помощью соли путем выведения из организма избытка воды, необходимо прекратить употреблять соль в бесконтрольной количестве. Так в среднем в нежаркую погоду соли человеку нужно от 10 до 15 граммов в сутки, а в жаркую - доза соли увеличивается до 30 грамм, так как вместе с потом выходит и соль.

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