Лободу обвинили в плагиате [ Редактировать ]
Украинская популярная певица презентовала клип на песню "Пуля-дура". По сюжету артистка танцует в окружении скелетов и раздевается. После одежды она снимает кожу и становится похожей на скелет.
Поклонники отметили схожество с клипом Робби Уильямса Rock DJ и обвинили Лободу в плагиате.
"У Робби Уильямса был такой клип, где он танцует стриптиз до костей.. это не новинка", - написал один из подписчиков.
Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)
Ранее сообщалось, что Лобода шокировала фанатов новым клипом, а также что Дорофеева сменила профессию.
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