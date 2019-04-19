Украинская популярная певица презентовала клип на песню "Пуля-дура". По сюжету артистка танцует в окружении скелетов и раздевается. После одежды она снимает кожу и становится похожей на скелет.

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Поклонники отметили схожество с клипом Робби Уильямса Rock DJ и обвинили Лободу в плагиате.

"У Робби Уильямса был такой клип, где он танцует стриптиз до костей.. это не новинка", - написал один из подписчиков.

Ранее сообщалось, что Лобода шокировала фанатов новым клипом, а также что Дорофеева сменила профессию.