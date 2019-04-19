Стереотипи ціною в життя! Попри доступність інформації й начебто загальну поінформаваність, українці досі виявляють просто хворобливе медичне невігластво. Уявіть, чимало людей щиро вважають, що ВІЛ - передається через укус комарів чи рукостискання.

Досі вірять, що вірус імунодефіциту - лише хвороба наркоманів і повій. І це при тому, що Україна зараз європейський лідер із поширення цієї хвороби. Феруза Бегматова вирішила розвінчати всі міфи навколо ВІЛ.

Почувши ці слова чоловік поруч хутко залишає своє місце. ВІЛ-інфікований наближається до попутника знову, той вкотре відходить. Від гріха подалі.

Сценка в транспорті - це наш експеримент. Аби дізнатися про всі "народні" ВІЛ-стереотипи.

"Чому тоді відсіли? - Не люблю, коли поруч розмовляють... Проте теоретично, якщо б ми попали в дтп, тут могли б бути нюанси".

Що таке людський страх перед ВІЛ-інфікованими, Данило учасник нашого експерименту - сам добре знає. Він сам народився із вірусом імунодефіциту. І таких в Україні 14%, тобто понад 40 тисяч людей. Данило - сам майбутній лікар.

"Лікарка в інституті сказала, ти не можеш бути лікарем, ти небезпечний для всіх людей", - говорить Данило Столбунов, ВІЛ-позитивний, активіст ГО Teenergizer.

Із подібними стереотипами Данило стикається часто. Про свій статус дізнався у 8 років. Весь час він навчався у звичайній школі. Каже, особливого пресингу на собі не відчував. Та чи просто влаштувати віл-позитивну дитину в навчальний заклад? Йдемо в школу - перевіряти, все - знімаю на мобілку. За легендою хочу влаштувати особливого сина. Відмовити офіційно не можуть за законом. Ідуть - в обхід:

"А ви індивідуальне навчання не розглядаєте?".

Та чи насправді насправді такі небезпечні ВІЛ-позитивні?

"Люди, которые меня окружают, для меня большая опасность, чем я для кого-то", - говорить Наталя Ковнір, ВІЛ-позитивна, фахівець доброчинної організації "100% життя".

І чому, навіть попри людський страх, вірус шириться Україною.

"Деяким людям на сьогодень здається, що гірше за все з ВІЛ/СНІДом десь в Африці, але це не так", - говорить Данило Столбунов Віл-позитивний, активіст Го Teenergizer.

За масштабами поширення ВІЛ-інфекції наша країна лідер в Європі.

"В Україні живе 300 тис людей із ВІЛ", - говорить Данило Столбунов Віл-позитивний, активіст ГО Teenergizer.

При чому на обліку стоїть лише половина. А кожен другий просто Не знає про свій ВІЛ-позитивний статус. Бо в Україні немає культури діагностики.

І досі живе міф, що ВІЛ - це хвороба соціальна. І левова частка інфікованих наркомани. Та це не так. Такі пацієнти справді є. Вони входять у 22% людей зі статусом, які заразилися "через кров". Тобто через шприц.

"А что ты сейчас употребляешь, если не секрет? - Многоборец, медленный и быстрый, метадон и фен в основном".

Такі люди приходять в спеціальні анонімні центри.

"Тут ребята могут получить чистые инструменты, шприцы, лубриканты. Здесь сотрудник проводит процедуру тестирования", - говорить Євген Скляренко, керівник напрямку профілактики ВІЛ серед груп ризику в м. Києві ВБО "Конвіктус Україна".

І якщо треба - видають антиретровірусні препарати.

"Еще ты знаешь, что человек, который пьет терапию, он безопасен для окружающих. - То есть он болеет, но не передает", - говорить Тарас, соцпрацівник ВБО "Конвіктус Україна".

Колись в інтернеті серед інших жахачок ширилася інформація про ВІЛ-терор - навмисно розкидані інфіковані шприци.

"Мы собираем до четырех тонн использованных шприцов в год. Представьте себе четыре тонны шприцов, которые лежат на улице", - розповідає Євген Скляренко, керівник напрямку профілактики ВІЛ серед груп ризику в м. Києві ВБО "конвіктус Україна".

Проте це міф! Заразитися ВІЛ, випадково вколовшись шприцом, малоймовірно. Вірус - дуже швидко гине.

Неможливо заразитися через поцілунок, чхання чи кашель. Вірус не передається через побутові предмети або їжу. Тварини чи комарі теж не переносять хворобу.

Натомість можна заразитися через "свіжу кров" під час операції. В стоматолога або у манікюрному салоні.

А от найпоширеніший спосіб передачі - статевим шляхом.

Ця дівчина повія. Вона називає кількість своїх клієнтів на день. Сьогодні вона прийшла сюди - в мобільну лабораторію перевіритися.

"Пока дождешься, пока тебя заберут, так и сдохнуть не долго".

Повії теж група ризику. Тому волонтери періодично приїздять сюди в найбільш "злачні" місця перевіряти дівчат. Однак, як і в ситуації з наркоманами проститутки хоч і в групі ризику, та більшість ВІЛ-інфікованих - цілком пристойні люди.

"Весь вопрос в том, что люди не проверяются, потому что они думают, что они не в группе риска, в группе риска абсолютно все", - говорить Кристина Шапран, ВІЛ-позитивна.

Христина живе зі статусом уже кілька років.

"Видишь, у меня есть 10.00 и 10.03, это будильники, которые не меняются никогда. У меня помимо завтрака, есть еще две таблетки. И без них не обходится ни один мой день", - говорить Кристина Шапран, ВІЛ-позитивна.

Це єдине, що відрізняє побут Христини. Вона мусить щодня приймати антиретровірусну терапію. Аби знижувати вірус імунодефіциту в організмі. Інакше протягом 10 років ВІЛ може призвести до СНІДу. Та при належному лікуванні - зі статусом можна жити довго і повноцінно.

"На сегодняшний день, умирать от СПИДа, это очень странно, по крайней мере в Украине, где лекарства доступны, бесплатные", - говорить Кристина Шапран, ВІЛ-позитивна.

Про свій статус Христина дізналася випадково, як і більшість українців. Дівчина працювала сценаристом, готувала телепрограму про ВІЛ і вирішила перевіритися сама.

"У меня был незащищенный секс вопреки моим правилам", - говорить Кристина Шапран, ВІЛ-позитивна.

Визначити ВІЛ на око неможливо. А перші ознаки легко сплутати із симптомами інших хвороб.

"Первые симптомы ВИЧ, как правило, выглядят как банальное орви, ангина, сопровождаются иногда сыпью. Почему люди чаще всего пропускают это, потому что они в принципе не думают, что это может быть", - говорить Кристина Шапран, ВІЛ-позитивна.

Христині пощастило. Вона дізналася про свій статус доволі швидко - ще не минуло й року від моменту інфікування.

"Большинство людей узнают лет через 5-8, когда либо случайно, когда женщина забеременела и пошла сдавать анализы, либо предоперационные, либо когда их иммунитет упал настолько, что уже диагностируют не просто ВИЧ, а стадию СПИД", - говорить Кристина Шапран, ВІЛ-позитивна.

ВІЛ в Україні, як і в усьому світі, вже давно вийшов із групи ризику. Тож ігнорувати проблему - це не вихід. А вчасно зроблений експрес-тест може стати шансом на нормальне життя.