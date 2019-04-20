От начала суток, 20 апреля 2019, российские оккупационные войска в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе дважды обстреляли позиции украинских военных, сообщается на странице ООС в Facebook.

Как отмечается, во время обстрелов боевики применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение. Так, с минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов были обстреляны позиции подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Павлополь.

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Вблизи населенного пункта Авдеевка противник обстреливал позиции украинских военных из ручных гранатометов и стрелкового оружия. Отмечается, что в результате вражеских обстрелов ни один военных из состава Объединенных сил не пострадал.

"На обстрел противника наши защитники дали адекватный ответ. Потери оккупантов уточняются.", - добавляют в ведомстве.

Ранее мы сообщали, что боевики грозят устроить бойню на "Евровидении-2019", а также оккупационные войска размещают тяжелую технику на Донбассе.