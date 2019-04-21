В день выборов, 21 апреля, в Тернопольской области на избирательном участке умер избиратель. Об этом на брифинге 21 апреля сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

По ее словам, это произошло на избирательном участке № 610 496. Факт смерти избирателя 1944 года рождения подтвердили и в МВД.

"К сожалению, есть факт внезапной смерти возле избирательного участка в Тернопольской области", - говорится в сообщении полиции.

По состоянию на 11:00 в полицию поступило 179 заявлений о нарушении избирательного процесса.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что к обеспечению правопорядка во время выборов привлечены более 133 тысяч человек, в частности более 72 тысяч полицейских, 7,5 тысяч нацгвардейцев, почти 39 тысяч сотрудников ГСЧС, более 8 тысяч сотрудников Госпогранслужбы, почти 2 тысячи сотрудников миграционной службы, 4,5 тысяч курсантов и преподавателей учебных заведений.

Напомним, мужчина устроил переполох на избирательном участке.