В Тернопольской области на избирательном участке умер мужчина [ Редактировать ]
В день выборов, 21 апреля, в Тернопольской области на избирательном участке умер избиратель. Об этом на брифинге 21 апреля сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.
По ее словам, это произошло на избирательном участке № 610 496. Факт смерти избирателя 1944 года рождения подтвердили и в МВД.
"К сожалению, есть факт внезапной смерти возле избирательного участка в Тернопольской области", - говорится в сообщении полиции.
По состоянию на 11:00 в полицию поступило 179 заявлений о нарушении избирательного процесса.
Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что к обеспечению правопорядка во время выборов привлечены более 133 тысяч человек, в частности более 72 тысяч полицейских, 7,5 тысяч нацгвардейцев, почти 39 тысяч сотрудников ГСЧС, более 8 тысяч сотрудников Госпогранслужбы, почти 2 тысячи сотрудников миграционной службы, 4,5 тысяч курсантов и преподавателей учебных заведений.
Напомним, мужчина устроил переполох на избирательном участке.
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