В Днепре женщина повесилась на турнике [ Редактировать ]
В субботу, 20 апреля, в Днепре в многоэтажке на улице Семафорной нашли в петле 55-летнюю хозяйку квартиры. Несмотря на то, что бригада скорой помощи приехала быстро, медикам оставалось лишь констатировать смерть, сообщает "Информатор".
Предварительно, женщина покончила жизнь самоубийством, повесившись на турнике в одной из комнат. На ее шее виден след от петли, но причину смерти установят судмедэксперты.
Из-за чего женщина решилась на такой отчаянный шаг - неизвестно. Предсмертную записку она не оставила. Соседи же говорят, что хозяйка нигде не работала и часто пила. Есть ли у нее родственники и дети также никто не знает. На месте работают следователь и судмедэксперт, которые и выясняют все подробности инцидента.
Ранее мы сообщали, что экс-президент выстрелил в себя, а также в метро мужчина упал прямо под поезд.
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