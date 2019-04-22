Північна Македонія теж напередодні обирала президента. У першому турі лідирує Стево Пендаровські, який виступає за інтеграцію з ЄС і НАТО.

Його найближча конкурентка - опозиціонерка Гордана Сіляновська-Давкова, представниця македонських націоналістів. Обіцяла переглянути угоду з Грецією про перейменування країни. Другий тур виборів у Македонії відбудеться 5 травня.