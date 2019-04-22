У Північній Македонії провели перший тур виборів президента [ Редактировать ]
Північна Македонія теж напередодні обирала президента. У першому турі лідирує Стево Пендаровські, який виступає за інтеграцію з ЄС і НАТО.
Його найближча конкурентка - опозиціонерка Гордана Сіляновська-Давкова, представниця македонських націоналістів. Обіцяла переглянути угоду з Грецією про перейменування країни. Другий тур виборів у Македонії відбудеться 5 травня.
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