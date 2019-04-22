Во вторник, 23 апреля, погоду в Украине будет определять антициклон Leonore. В стране будет солнечно, но местами есть вероятность небольших заморозков.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, температура воздуха в течение вторника составит + 12 + 17 градусов. По ее словам, на западе страны южный и юго-восточный ветер будет сильным, до штормовых значений. А ближайшей ночью в западных областях местами возможны небольшие заморозки.

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В Киеве 23 апреля ожидается солнечная теплая погода с температурой воздуха + 16, + 18 градусов.

"На Страстной неделе тепло в Украине будет набирать обороты, столбики термометров будут достигать и превышать 20 градусов. Важная неделя и для работы, и для мыслей, и для вынесения мусора, и для совести", - пишет синоптик.

Тем временем в Укргидрометцентре предупреждают, что заморозки 23 апреля возможны в большинстве областей. На поверхности почвы температура составит 0−3 ° (I уровень опасности, желтый).

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