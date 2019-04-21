Великий понедельник: приметы и традиции [ Редактировать ]
Наши предки замечали, что до наступления Пасхи происходит немало удивительных вещей. С помощью народных примет вы узнаете, какие знаки свыше не стоит игнорировать, чтобы избежать серьезных трудностей.
Долгожданный праздник Пасхи каждый год отмечается верующими в разные дни. Наши предки, одной только подготовке к великому событию придавали особое значение.
Наши предки верили, что в этот период сами Высшие силы подают нам сигналы о предстоящих событиях, поэтому игнорировать их крайне опасно.
Народные приметы на Страстную неделю
Страстная седмица - самый строгий период Великого поста. В это время люди ограничивают себя в привычных развлечениях, исключают из своего рациона мясо, рыбу и молочные продукты, активно готовятся к Пасхе и соблюдают народные приметы.
Первые приготовления к Пасхе начинались в Великий понедельник. Проводилась генеральная уборка, порой сочетающаяся с ремонтом. Чтобы в этот день очистить дом от негатива, принято избавляться от старых и сломанных вещей.
- Если в Великий понедельник погода будет солнечная, значит, летом урожай будет хорошим.
- Молодожены, заключившие брак в Великий понедельник, проживут долго и счастливо.
- Умывшись в понедельник святой водой, вы обеспечите себя здоровьем на весь год.
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