Наши предки замечали, что до наступления Пасхи происходит немало удивительных вещей. С помощью народных примет вы узнаете, какие знаки свыше не стоит игнорировать, чтобы избежать серьезных трудностей.

Долгожданный праздник Пасхи каждый год отмечается верующими в разные дни. Наши предки, одной только подготовке к великому событию придавали особое значение.

Наши предки верили, что в этот период сами Высшие силы подают нам сигналы о предстоящих событиях, поэтому игнорировать их крайне опасно.

Народные приметы на Страстную неделю

Страстная седмица - самый строгий период Великого поста. В это время люди ограничивают себя в привычных развлечениях, исключают из своего рациона мясо, рыбу и молочные продукты, активно готовятся к Пасхе и соблюдают народные приметы.

Первые приготовления к Пасхе начинались в Великий понедельник. Проводилась генеральная уборка, порой сочетающаяся с ремонтом. Чтобы в этот день очистить дом от негатива, принято избавляться от старых и сломанных вещей.

Если в Великий понедельник погода будет солнечная, значит, летом урожай будет хорошим.

Молодожены, заключившие брак в Великий понедельник, проживут долго и счастливо.

Умывшись в понедельник святой водой, вы обеспечите себя здоровьем на весь год.

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