Британські кліматичні активісти влаштували лежачий протест у Лондонському музеї природничої історії. Сотні людей повлягалися на підлогу в холі закладу під знаменитим гігантським скелетом синього кита.

Виступи, які тривають у Британії дев'ятий день, мають змусити владу до рішучих заходів з протидії глобальному потеплінню. За цей час поліція заарештувала понад тисячу протестувальників. Однак людей це не спиняє.