Во вторник, 23 апреля, в Днепре на пересечении улиц Байкальской и Образцова столкнулись Opel и ВАЗ. Удар оказался настолько сильным, что ВАЗ отбросило от перекрестка на несколько метров, а его кузов буквально сложился. Авария произошла приблизительно в 4:50. На место сразу прибыли экипаж патрульной полиции и бригада скорой помощи, сообщает "Информатор".

Мужчина, находившийся в салоне иномарки, рассказал, что ехал по улице Байкальской со стороны проспекта Слобожанского, а водитель ВАЗ двигался по Образцова. Предварительно известно, что авария случилась из-за того, что водитель ВАЗ не уступил дорогу на перекрестке.

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По словам водителя Opel, ВАЗ ехал по улице на очень высокой скорости. Его слова подтверждает характер повреждений авто. При столкновении пострадали оба водителя, однако водитель Opel отказался от госпитализации. Мужчину, находившегося за рулем автомобиля ВАЗ, госпитализировали. На теле мужчины было множество синяков и ссадин. Кроме этого, он жаловался на сильную боль в области ребер и ног.

Патрульные вызвали на место следователя по ДТП. Детали случившегося будут выяснять правоохранители. Движение транспорта на этом участке дороги не затруднено.

Ранее сообщалось, что полицейский въехал в толпу людей, а также в Киеве водитель потерял сознание за рулем.