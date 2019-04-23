Вкрали, бо погано лежало. Столична поліція зарештувала злочинців, які поцупили у Франції картину вартістю півтора мільйона євро. Сьогодні її офіційно повернули французській стороні. Грабіжники - українці.

Один з них визнав провину і порадив французам краще охороняти культутні пам'ятки. Мовляв, до крадіжки їх підштовхнула відверто погана система безпеки в музеї.

Нагадаю, картину "Порт Ла-Лош" авторства Поля Сіньяка вкрали торік. Грабіжників шукали усім Євросоюзом. А знайшли полотно на одній із київських квартир, під час спецоперації із затримання підозрюваних в іншому злочині.

"Хочу подякувати поліцейським 6 кримінальний розшук міста Києва, кримінальний розшук центрального аппарату. І всю группу, яка працювала над тим, щоб ця картина змогла повернутися. І вважаю, найближчим часом ми зможемо передати цю картину непосредственно в музей", - говорить Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.

"То що сказала, те що скоро вона зможе переїхати во Францію - дуже важливо, я дуже-дуже вдячна. Остаеться вітати поліцію України, яка найшла ці творчество і подякувати вам за те, що ви зробили. За те що ви так швидко нам сказали про те, так швидко змогли організувати цю міссію експертизи. Для нас це дійсно дужк- дуже важливо. Це знак співпраці, что ми нашлі так бистро, орагнізовали все ето і знак желания работать дальше месте", - говорить Ізабель Дюмон, Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні.