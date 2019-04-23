Украина задала новый стандарт выборов - Дональд Туск [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Европейского Совета Дональдом Туском. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации президента.
Глава государства поблагодарил председателя Евросоюза за значительную поддержку Украины на пути сближения с Европейским Союзом и противодействие российской агрессии в течение последних пяти лет.
В свою очередь Дональд Туск высоко оценил роль Порошенко в продвижении евроинтеграционой повестки дня Украины и укреплении проукраинской международной коалиции в противодействии российской агрессии во время своего президентства.
Туск отметил обеспечение украинской властью свободных и демократических президентских выборов, которые создали новый высокий стандарт избирательного процесса в Восточной Европе.
Кроме того, глава Евросовета провел первый разговор с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. Также 23 апреля в Верховной Раде озвучили требования к Зеленскому.
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