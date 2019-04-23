Председатель Европейского совета Дональд Туск впервые позвонил Владимиру Зеленскому, передает "УНН".

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"Первый хороший телефонный разговор с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Я заверил его в неизменной поддержке ЕС Украине. Ожидаем нашего сотрудничества и саммит Украина-ЕС в июле", - написал Туск на своей странице в Twitter.

Кроме того, глава Европейского совета сообщил, что провел розговор и с Петром Порошенко.

"Телефонный разговор с Порошенко после 5 лет хорошего сотрудничества. Конкурентные, свободные и справедливые президентские выборы с мирной передачей власти - лучшее доказательство прогресса и демократии в Украине", - отметил он.

Ранее сообщалось, что четвертый глава ОГА уходит в отставку, а также что Порошенко подписал закон о соцуслугах.