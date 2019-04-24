В среду, 24 апреля, в Ривненской области загорелся второй по величине в Украине природный заповедник. Пожар начался в районе Старого села, сообщило сообщество "UA:Ровно".

Изначально с огнем боролись лесные охранники, после чего на место происшествия прибыли спасатели. По предварительной информации огонь разгорелся по всей площади после выжигания сухостоя и сухой травы. На данный момент сообщается о территории в два гектара. Точные цифры нанесенного ущерба пока неизвестны.

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Отмечается, что на территории Ривненского природного заповедника обитают более 25 местных видов животных, занесенных в Красную книгу Украины. Еще семь видов относятся к Европейскому красному списку. Заповедник занимает площадь более 42 тысяч гектаров, а его территория размещена в 4 районах Ривненской области.

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