В Черниговской области загорелся лес [ Редактировать ]
Спасатели ликвидируют лесной пожар возле села Андреевка Черниговского района площадью 15 га, к тушению привлечены самолет и вертолет, сообщает прес-служба ГСЧС.
"22 апреля в 13:00 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о пожаре самосейных хвойных насаждений возле с. Андреевка Черниговского района. По состоянию на 14:50, общая площадь пожара составляет около 15 га", - говорится в сообщении .
Отмечается, что к тушению пожара привлечены 39 человек и 8 единиц техники, в том числе от ГСЧС Украины 35 человек личного состава и 7 единиц техники.
К ликвидации пожара привлечены пожарный самолет АН-32П и вертолет Ми-8 ГСЧС Украины.
В данный момент пожар удалось локализовать.
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