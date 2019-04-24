Школярі "мінували" навчальні заклади Харкова [ Редактировать ]
У Харкові четвертий день поспіль до поліції надходять анонімні повідомлення про замінування. З неділі вибухівку шукали на чотирьох десятках об'єктів. І щоразу - виїжджала ціла команда вибухотехніків, кінологів та рятувальників з медиками. Евакуювали - 10 тисяч людей. Та жодного вибухового пристрою не знайшли.
А сьогодні до псевдомінерів долучилися школярі. О 9 ранку телефоном повідомили про замінування приватної школи в центрі міста. Мінувальниками виявилися двоє семикласників з цієї школи. А от відповідати за такі жарти доведеться їхнім батькам.
"Працівники поліції звертають увагу громадян на те, що за подібні кримінальні правопорушення, згідно зі ст. 259 ККУ, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років", - наголосила Ольга Грабар, головний спеціаліст відділу комунікації поліції Харківської області.
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