Спеціалізована антикорупційна прокуратура продовжує саботувати судові засідання у справі директора Запорізького титано-магнієвого комбінату.

Нагадаємо, САП звинувачує його в нецільовому використанні коштів. Та сторона захисту впевнена - доказів провини директора немає. У ситуації розбиралися наші кореспонденти.

Це засідання мало стати останнім. Але прокурори вчетверте не з'явились. І це при тому, що є офіційний лист від САП, в якому наголошується - їхні представники будуть на сьогоднішньому засідання. До того ж, прокурор у справі не один, а кілька. Тож, останній етап слухань - дебати - вкотре не відбулися.

Починаючи з 2018 року, сторона обвинувачення всіляко намагається зірвати процес. То їх судді не влаштовували, то були зайняті іншими справами. Цього разу, причина - також поважна.

"Ярова, з 22 квітня по 11 травня перебуватиме у відпустці. З урахуванням цього, просить перенести в черговий раз розгляд вищевказаної справи на будь яку іншу дату після 11 травня", - заявив Олександр Яцун, головуючий суддя Заводського районного суду міста Запоріжжя.

Захист переконаний - шансів виграти суд, у САП просто немає. За рік досудового слідства та два з половиною роки судової тяганини, спеціалізована антикорупційна прокуратура так і не знайшла доказів вини директора титано-магнієвого комбінату. Навіть експерти, залучені стороною обвинувачення, дали свідчення на користь Володимира Сивака.

"Як на мою думку, абсолютно зрозумілою є позиція, в даному випадку - прокуратури. Оскільки неминучою є кримінальна відповідальність прокурорів за незаконне притягнення Сивака до кримінальної відповідальності за незаконне його затримання. За його тримання під вартою протягом певного часу", - наголосив Юрій Іващенко, адвокат Володимира Сивака.

На справі проти директора ЗТМК Володимира Сивака, очільник САП Назар Холодницький піарився від самого початку створення цієї структури. Спочатку антикорупційна прокуратура всіляко намагалась прискорити розгляд справи. Але потім, сторона обвинувачення почала затягувати закінчення процесу.

"Суд вважає за доцільне про ці факти повідомити кваліфікаційно дисциплінарну комісію прокурорів та керівництво Генеральної прокуратури, аби якось реагувати на цю ситуацію, яка сталась і в якій всі є заручниками ситуації. Це не тільки неповага до суду. Це і не повага до решти учасників кримінального провадження", - заявив Олександр Яцун, головуючий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя.

Тим часом, замість того, щоб працювати Володимир Сивак змушений вже кілька років поспіль відвідувати судові засідання та захищатися від звинувачень, - кажуть захисники.

А працівники комбінату додають - усе це негативно впливає на імідж підприємства, продукція якого експортується в Європу, Китай, Японію, Корею та Індію.

"Там, где мы бы могли заключить выгодный контракт для нас, после того, как наши потенциальные покупатели отслеживают это историю по судебным разбирательствам, - они просто от нас уходят или к нам не приходят. А это - зарплата наших работников, это, в конце концов, - наполнение бюджета Украины", - наголосив Олександр Павлов, комерційний директор Запорізького титано-магнієвого комбінату.

Відколи Володимир Сивак очолив комбінат, на фактично збанкрутіле підприємство прийшов новий інвестор і завод нарешті запрацював. У держбюджет було відраховано мільярд гривень надходжень. Тоді як, наприклад сусідів, Запорізькій алюмінієвий - порізали на металобрухт.

"Если остановить наш завод, то восстановить его, поднять его - это практически будет не возможно", - підкреслив Олександр Павлов, комерційний директор Запорізького титано-магнієвого комбінату.

Адвокати називають справу сфабрикованою і вкотре наголошують - спеціалізована антикорупційна прокуратура вичікує, поки запрацює Антикорупційний суд. Аби вже на нього перекласти всю відповідальність.

Тим часом, чергове засідання призначили на 20 травня.